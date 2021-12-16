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СМИ: ВС Ирана уничтожили группу из четырех террористов на юго-востоке страны

В ходе операции у группы изъяли большое количество оружия

ТЕГЕРАН, 16 декабря. /ТАСС/. Силы безопасности Ирана уничтожили вооруженную группу из четырех террористов в расположенной на юго-востоке страны провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает в четверг телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что инцидент произошел в районе города Сераван. В ходе операции у группы было изъято большое количество оружия.

Провинция Систан и Белуджистан является одним из источников напряженности для Ирана. Она граничит с Пакистаном и Афганистаном, и большая часть наркотрафика из-за границы, а также значительная часть контрабанды топлива и других товаров приходятся на этот район. Кроме того, здесь действует ряд сепаратистских и исламистских группировок.

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