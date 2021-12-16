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Новым лидером правящей в Северной Македонии партии стал замглавы Минфина

Ожидается, что Димитар Ковачевски на следующей неделе проведет заседание центрального комитета "Социал-демократического союза Македонии", в ходе которого изберут его новых членов

ЗАГРЕБ, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев официально передал свои полномочия председателя правящей партии "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ) соратнику по политобъединению, заместителю министра финансов страны Димитару Ковачевски. Об этом сообщила в четверг северомакедонская газета "Свободная печать".

По данным издания, церемония передачи полномочий новому лидеру СДСМ прошла в штабе политической организации в присутствии членов центрального комитета социал-демократов. Экс-председатель СДСМ Заев пожелал Ковачевски, одержавшему 12 декабря победу по итогам внутрипартийных выборов, успехов в осуществлении партийных приоритетов.

Ожидается, что Ковачевски на следующей неделе проведет заседание центрального комитета СДСМ, в ходе которого будут избираться его новые члены.

Заев покинул пост лидера СДСМ на фоне негативных результатов его партии на муниципальных выборах в стране, состоявшихся 17 и 31 октября.

Теги
Северная МакедонияЗаев, Зоран
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