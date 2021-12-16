В Киеве прошел митинг против сотрудничества Украины с МВФ

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч человек приняли участие в митинге, который в четверг прошел в центре Киева. Люди собрались, чтобы призвать власть не сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ).

По данным украинского издания "Обозреватель", в акции протеста приняли участие около 4 тыс. человек. Протестующие расположились у зданий правительства и парламента Украины, где обвинили власть в принятии в угоду МВФ законов, уничтожающих рабочие места и малое предпринимательство.

Люди принесли с собой плакаты, смысл которых сводился к призыву власти прекратить сотрудничество с фондом. По мнению участников митинга, условия, которые выдвигает МВФ, вредят национальной экономике и приводят к обнищанию населения. В частности, люди выразили свое несогласие с введением рынка земли на Украине, политикой масштабной приватизации, в том числе государственных монополий, так как считают, что это приведет к росту цен и тарифов.

Кредитный механизм "стенд-бай" между Украиной и МВФ на $5 млрд был утвержден 9 июня 2020 года. Фонд сразу выделил Киеву $2,1 млрд, а также были обозначены условия программы для выделения оставшейся суммы. Однако из-за невыполнения Киевом ряда обязательств перевод средств приостановили. Позже страна достигла требуемых макропоказателей, а в июле этого года были приняты 12 законов, оговоренных в меморандуме с МВФ. 18 октября стало известно, что миссия фонда договорилась с властями страны относительно экономических реформ в рамках первого обзора выполнения кредитной программы. В ноябре исполнительный совет МВФ решил предоставить Киеву около $700 млн по результатам первого обзора украинской экономики в рамках механизма "стенд-бай", а также продлить программу до конца июня 2022 года.