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США ввели санкции против восьми китайских компаний

Американцам запрещено покупать или продавать определенные ценные бумаги этих компаний

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США в четверг ввело санкции против восьми китайских технологических компаний. Об этом говорится в размещенном на сайте ведомства заявлении.

Организации, среди которых производитель беспилотных летательных аппаратов DJI Technology, внесли в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют инвестиционные ограничения - американцам запрещено покупать или продавать определенные ценные бумаги этих компаний.

Изначально в сообщении Минфина говорилось об одном гражданине и четырех организациях КНР, но потом страница обновилась с иным списком.

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