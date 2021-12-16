Конгресс США принял законопроект об ограничении импорта товаров из Синьцзяна

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг единогласно принял итоговую версию законопроекта о предотвращении принудительного труда уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Трансляция заседания ведется на сайте верхней платы американского законодательного органа.

Законопроект, который ранее одобрила Палата представителей Конгресса, предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР и санкций в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению американской стороны, ответственность за "нарушение прав человека" в этом регионе Китая. В июле Сенат принял схожий законопроект. Представители обеих палат заявили во вторник, что достигли договоренностей относительно согласования окончательной версии документа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден намерен подписать законопроект после его утверждения Конгрессом.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на прошлой неделе призвал США немедленно прекратить продвижение указанного законопроекта. Он подчеркнул, что Китай решительно настроен защищать свои государственные интересы.

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где якобы могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в СУАР. Весной США, Канада, Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для принятия Китаем ответных мер.