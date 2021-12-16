Гутерриш: ООН делает все, чтобы убрать препятствия для проведения выборов в Ливии

ООН, 16 декабря. /ТАСС/. ООН предпринимает все возможное, чтобы убрать трудности на пути проведения президентских и парламентских выборов в Ливии, которые намечены на 24 декабря. Об этом заявил в четверг генсек ООН Антониу в ходе пресс-конференции, проходящей в видеоформате.

По словам Гутерриша, его специальный советник по Ливии Стефани Уильямс (представитель США) находится в стране. "Она собирается посетить все районы страны, чтобы заложить условия для эффективного посредничества в целях возможного консенсуса", - отметил генсек. Он рассказал, что спецсоветник в эти выходные планирует встретиться с кандидатами. "Это означает, что мы делаем все возможное, чтобы преодолеть трудности. Давайте скрестим пальцы", - отметил Гутерриш.

Выборы главы государства и депутатов парламента намечены на 24 декабря. Высшая избирательная комиссия страны отложила на неопределенное время объявление окончательных списков кандидатов, а предвыборная кампания в стране еще даже не начиналась. Избирком пока только определился с числом наделенных правом голоса граждан и количеством избирательных округов.

Высший государственный совет (играет исключительно консультативную роль) Ливии с доминирующими в нем исламистами неоднократно и весьма настойчиво призывал к переносу выборов как минимум на февраль, причем, по мнению этого органа, избрание президента и парламента необходимо развести во времени.