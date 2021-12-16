Французский фрегат Auvergne зашел в румынский порт Констанца

БУХАРЕСТ, 16 декабря. /ТАСС/. Французский фрегат Auvergne зашел в четверг в румынский порт Констанца, где останется до 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Румынии.

В период пребывания корабля в порту запланированы тренировочные погружения в акватории порта смешанных групп румынских и французских военных водолазов. ВМС Румынии и Франции сотрудничают в рамках проекта "Сеть дайвинг-центров ЕС" (European Union Network of Diving Centers, EUNDC), цель которого - объединение центров водолазов стран ЕС для стандартизации обучения, тренировок и сертификации. В проекте, который координируют ВМС Румынии, участвуют также Болгария и Франция, а Германия и Испания имеют статус наблюдателей.

После ухода из Констанцы фрегат Auvergne вместе с румынским фрегатом Regina Maria и самолетами ВВС Румынии примет участие в учениях по отражению угроз на море и в воздухе.

Во время пребывания корабля в порту командующий французским флотом в Средиземноморье, вице-адмирал Жиль Буадевези встретится с начальником штаба ВМС Румынии, контр-адмиралом Михаем Панаитом и обсудит вопросы безопасности на Черном море, отмечается в сообщении пресс-службы ВМС.