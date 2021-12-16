Экс-премьер Словакии покинул полицейский участок в Братиславе

ПРАГА, 16 декабря. /ТАСС/. Экс-премьер Словакии, лидер социал-демократов республики Роберт Фицо, задержанный полицией в Братиславе около 18:00 по центральноевропейскому времени (20:00 мск), после 20:00 по центральноевропейскому времени (22:00 мск) был освобожден и покинул полицейский участок на Лермонтовой улице. Об этом сообщило Словацкое радио.

Фицо, чьи слова привело радио, связал свое задержание с акцией протеста против действующих словацких властей, которую активисты из числа социал-демократов проводят на своих автомобилях в четверг вечером в Братиславе.

"Единственной целью этого смешного вмешательства [полиции] было то, чтобы я не смог принять участия в автопротесте", - сказал политик. Он считает, что на него усиливается давление властей с целью устрашения и препятствования политической деятельности на фоне "уничтожения демократии в Словакии".

Полиция в Facebook ранее подтвердила задержание Фицо, возглавлявшего словацкое правительство с 2006-го по 2010 год и с 2012 года по 2018-й. В полиции отметили, что задержание Фицо было произведено "по требованию органа, задействованного в уголовном расследовании". Из этого следует, что лидер социал-демократов не был задержан в связи с нарушением запрета проведения общественных мероприятий в период действия из-за коронавируса режима чрезвычайной ситуации в Словакии.