Кулеба обсудит с помощником госсекретаря США Карен Донфрид результаты ее поездки в Москву

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудит с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид результаты ее поездки в Москву.

Министр отметил, что в четверг вечером ожидал телефонного разговора с Донфрид, но проведет его позднее. "Мы перенесли разговор. Я должен переговорить с Карен Донфрид - высокопоставленным чиновником Госдепа США, которая консультировалась с Украиной перед ее визитом в Москву. Сейчас обсудим результаты ее визита", - сказал он в четверг в эфире телеканала "1+1".