Министр ВМС США сказал, что Вашингтону важно поддерживать диалог по климату с Москвой

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Властям США следует поддерживать диалог по вопросам климата с Россией, Китаем и другими странами, несмотря на наличие разногласий. Об этом заявил в четверг, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, министр ВМС США Карлос дель Торо.

"Думаю, чрезвычайно важно, чтобы мы, несмотря на разногласия, поддерживали диалог <...> по всем очень серьезным вызовам, с которыми сталкиваются все страны", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности взаимодействия США с РФ и Китаем. Говоря об изменении климата, министр отметил: "Это влияет на всех нас".

"Думаю, ради будущего наших детей и внуков и будущего благополучия планеты чрезвычайно важно, чтобы, несмотря на наши разногласия с Китаем, Россией, многими другими странами, был свободный диалог по тем сферам, где мы можем работать сообща", - подчеркнул дель Торо. "Нам нужно делать именно это - продолжать поддерживать диалог, как бы трудно это ни было. Это важно делать, даже если мы не можем достичь договоренностей в ближайшем будущем", - добавил он.

"Если мы сможем достичь небольших договоренностей, есть надежда, что это может привести к более крупным договоренностям", - подчеркнул министр.