На рассмотрение Сената США внесен проект резолюции об укреплении военного потенциала Киева

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Группа американских законодателей от обеих партий внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект резолюции в поддержку предоставления Украине дополнительной помощи для укрепления ее военного потенциала. Документ опубликован на сайте сенатора Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир).

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Законодатели призывают администрацию президента США Джо Байдена "подтвердить непоколебимую приверженность Соединенных Штатов и НАТО содействию продолжающимся попыткам правительства Украины восстановить свою территориальную целостность путем оказания [Киеву] политической и дипломатической поддержки и предоставления дополнительной помощи поражающего и непоражающего действия в сфере безопасности". Данное содействие, по мнению законодателей, должно быть направлено на "укрепление оборонного потенциала Украины на суше, на море и в воздухе".

Законодатели также предлагают Вашингтону "подтвердить поддержку со стороны США безопасной, демократической и независимой Украины, которая свободна выбирать своих лидеров и будущее". Сенаторы также призывают администрацию США "выступить с призывом к РФ выполнять обязательства", касающиеся минских соглашений. Кроме того, по версии членов верхней палаты Конгресса США, Вашингтону следует "осудить наращивание сил Россией у границы с Украиной <...>".

Авторами резолюции являются 10 сенаторов из числа демократов и республиканцев. Среди них Шахин, Дик Дурбин (демократ от штата Иллинойс), Роб Портман (республиканец от штата Огайо), Джон Корнин (республиканец от штата Техас).

В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Францией и Германией лишь посредником в его урегулировании в рамках Минских соглашений. В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.