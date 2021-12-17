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СМИ: правящая партия Японии намерена открыть сессию парламента страны 17 января

Созыв осуществляется руководством обеих палат парламента по согласованию с фракциями

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) выступает за открытие 17 января следующей сессии парламента страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Созыв сессии осуществляется руководством обеих палат парламента по согласованию с фракциями. Позиция по этому вопросу ЛДП как лидера правящей коалиции является решающей. Ожидается, что в ходе этой сессии депутаты парламента обсудят проект госбюджета.

По данным телеканала NHK, нынешняя сессия парламента завершится 21 декабря.

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