В Госдепе считают, что конференция ДНЯО может придать импульс переговорам США и России

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Власти США полагают, что успешное проведение обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке могло бы придать некоторый импульс переговорам США и РФ по контролю над вооружениями. Об этом заявил в четверг на специальном брифинге старший советник Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США Томас Кантримен, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Позитивный результат в Нью-Йорке в следующем месяце, я надеюсь, придаст, как я сказал, некоторый неопределенный импульс двусторонним переговорам", - отметил он. Кантримен констатировал, что "не хотел бы преувеличивать". "Это не меняет коренным образом то, что эти обсуждения трудны", - отметил он. На спецбрифинге Кантримен также подчеркнул, что "успех и консенсус на конференции придадут некоторый импульс переговорам по контролю над вооружениями между США и Российской Федерацией".