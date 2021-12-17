СМИ: в МИД Японии учредят пост координатора по вопросам политики в отношении Тайваня

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Новая должность координатора по вопросам политики в отношении Тайваня появится в Министерстве иностранных дел Японии в следующем году. Как сообщило в пятницу агентство Kyodo, соответствующий план был изложен на заседании внешнеполитического комитета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Пост будет учрежден в департаменте Азии и Океании. Сотрудник ведомства на новой должности также будет курировать вопросы, связанные с ситуацией в Восточно-Китайском море и спорными островами Сенкаку (Дяоюйдао).

Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден по итогам состоявшихся в апреле этого года переговоров впервые включили в совместное заявление пункт о мире и стабильности в районе Тайваньского пролива, что вызвало критику со стороны Китая. В частности, МИД КНР обвинил Вашингтон и Токио во вмешательстве в свои внутренние дела.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке. 9 апреля Госдепартамент США сообщил, что выпустил новые, "более свободные" правила контактов с представителями Тайваня.