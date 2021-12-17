В Госдепе отметили позитивное сотрудничество "пятерки" в сфере ядерного разоружения

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Страны "ядерной пятерки" (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) сейчас взаимодействуют по вопросам, касающимся Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), лучше, чем в течение последних нескольких лет. Такое мнение выразил в четверг старший советник Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента Томас Кантримен на специальном брифинге. Он был посвящен обзорной конференции участников ДНЯО, которая состоится в январе в Нью-Йорке.

Представителю внешнеполитического ведомства был задан вопрос о возможной обеспокоенности американской стороны в связи с состоявшейся ранее встречей в формате видеоконференции президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, а также перспективой дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Пекина. "Конечно, есть определенный уровень беспокойства не только у США, но и у всех соседей Китая и России относительно углубленного сотрудничества между этими двумя странами", - отметил Кантримен. Он добавил, что "это не совсем тот вопрос, который касается ДНЯО".

Старший советник напомнил, что члены "пятерки" регулярно проводят консультации. "Две недели назад мы провели очень хорошую встречу "пятерки" в Париже. И по ее итогам было коммюнике, в нем отражен круг вопросов, по которым мы достигли договоренностей. И думаю, для остального мира это должно стать свидетельством того, что все пять стран осознают и принимают наши обязательства говорить друг с другом, проводить переговоры с целью снижения рисков и для работы в направлении уничтожения ядерного оружия", - сказал он.

"Мы разошлись во мнениях по ряду вопросов, но, думаю, все пять государств пытались задать позитивный тон конференции и продемонстрировать, что мы работаем над тем, чтобы сделать мир безопаснее и выполнить наши обязательства в соответствии с договором", - подчеркнул Кантримен. "Более широкий вопрос о том, что сотрудничество России и Китая означает для их соседей, является чрезвычайно важным, - добавил он. - Но в ходе процесса в рамках ДНЯО и решения конкретных задач, стоящих перед нами, сотрудничество между нашими пятью странами сейчас лучше, чем было в последние несколько лет. И это является позитивным фактором с точки зрения предстоящей конференции".

Обзорная конференция по ДНЯО проводится раз в пять лет. 10-я встреча должна была пройти в Нью-Йорке в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли. Планируется, что она состоится с 4 по 28 января 2022 года.