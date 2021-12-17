Париж выразил готовность поставить Индии дополнительную партию истребителей Rafale

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 декабря. /ТАСС/. Франция готова поставить Индии дополнительную партию многоцелевых истребителей Rafale в случае обращения индийского правительства с такой просьбой. Об этом в пятницу заявила находящаяся с официальным визитом в Индии французский министр обороны Флоранс Парли.

"Использование стратегическими партнерами Францией и Индией одного и того же типа боевого самолета является отражением реального содержания и весомости их двустороннего сотрудничества", - цитирует газета Hindu заявление главы французского оборонного ведомства.

Как сообщило в Нью-Дели посольство Франции, вопросы углубления и расширения оборонного взаимодействия станут главными на предстоящих в пятницу переговорах Флоранс Парли с индийским министром обороны Раджнатхом Сингхом. "На переговорах будет рассмотрена ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, где Индия является главным французским партнером", - говорится в заявлении дипмиссии.

В сентябре 2016 года Индия и Франция подписали контракт о поставке 36 истребителей Rafale на общую сумму около $8,8 млрд. Первая партия в составе пяти самолетов прибыла 29 июля 2020 года. По контракту с Францией все истребители должны поступить до конца 2022 года. Индийская государственная авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Limited ведет переговоры с французской компанией Dassault Aviation о передаче технологий и производстве таких истребителей на территории Индии.