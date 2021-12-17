Ким Чен Ын почтил память своего отца по случаю 10-й годовщины со дня его смерти

СЕУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу посетил Кымсусанский дворец Солнца, семейный мавзолей семьи Ким, чтобы почтить память своего отца Ким Чен Ира, умершего 10 лет назад. Об этом сообщила государственная газета КНДР "Нодон синмун".

"Мы должны чтить великого полководца [Ким Чен Ира] как вечного лидера нашей партии и народа, прославлять его революционную жизнь и бессмертные революционные достижения", - приводит издание слова Ким Чен Ына.

Согласно официальной историографии народной республики, Ким Чен Ир умер 17 декабря 2011 года в результате сердечного приступа во время очередной инспекционной поездки по стране в вагоне своего спецпоезда. В настоящее время прозрачный саркофаг с его забальзамированным телом установлен в Кымсусанском мемориальном комплексе. Посмертно ему было присвоено высшее в стране воинское звание генералиссимуса.