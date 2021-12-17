Украина рассчитывает получить в 2022 году $1 млрд помощи от США

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. США запланировали на 2022 год предоставить Украине помощь в объеме $756 млн, однако цель Украины состоит в том, чтобы получить $1 млрд. Об этом сообщил в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине $756 млн, в частности, на укрепление безопасности - $400 млн. Но наша цель - $1 млрд поддержки - остается неизменной, и мы уверенно к ней двигаемся", - сказал Кулеба.

По его словам, по линии Госдепартамента, Пентагона, Агентства США по международному развитию на цели поддержки ключевых реформ на Украине американская сторона выделила более $460 млн. При этом, сказал Кулеба, в этом году благодаря договоренностям президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена был привлечен дополнительный пакет помощи по безопасности США объемом $60 млн.

Министр рассказал, что Украина получила от США четыре военно-морских катера типа Island, новые поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin, средства контрснайперской борьбы, разведки, радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, оптические средства, средства связи, медицинское имущество, боеприпасы и стрелковое оружие разных калибров.

"Наши страны заключили более двух десятков двусторонних договоров, в частности рамочное соглашение относительно стратегических основ оборонного партнерства, и в следующие пять лет оно станет краеугольным камнем и указателем для военно-технического сотрудничества между нашими странами, в рамках которого будет укреплена противовоздушная оборона нашего государства, наши военно-морские силы, киберзащита, взаимодействие разведок, продолжится реформа сектора безопасности и обороны", - отметил Кулеба.