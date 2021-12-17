Псаки: США не будут вести переговоры о безопасности в Европе без участия партнеров из ЕС

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не станут вести консультации по вопросу о безопасности в Европе в отсутствие партнеров из Евросоюза (ЕС). Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на борту самолета президента США Джо Байдена, отправившегося в поездку в штат Южная Каролина.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Ее попросили прокомментировать публикацию МИД РФ проектов договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе.

"Отмечу, что без наших европейских союзников и партнеров не будут вестись переговоры о европейской безопасности. Мы не поступимся ключевыми принципами, на которых зиждется европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне", - отметила Псаки.

Она напомнила, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид ранее на этой неделе обсудила эти вопросы с союзниками США по НАТО в Брюсселе. Кроме того, добавила пресс-секретарь, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг провел телефонный разговор с представителями стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) и также затронул эту тему.

В пятницу были распространены проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Данные проекты документов были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД РФ.