Блок Пашиняна внес в администрацию Еревана проект по импичменту мэра Марутяна

ЕРЕВАН, 17 декабря. /ТАСС/. Блок "Мой шаг", который владеет большинством мандатов в Совете старейшин Еревана, в пятницу внес в администрацию столицы Армении официальный проект по импичменту в отношении мэра Айка Марутяна. Об этом сообщил журналистам глава фракции "Мой шаг" Армен Галджян.

"Под проектом о выражении недоверия в отношении мэра Айка Марутяна поставили подписи 44 из 65 членов Совета старейшин Еревана. Заседание, на котором состоится закрытое голосование, назначено на 22 декабря", - отметил он. Для импичмента мэра столицы Армении необходимо простое большинство - 38 голосов членов Совета старейшин Еревана.

В четверг вечером фракция "Мой шаг" после совещания у премьер-министра Никола Пашиняна заявила, что начинает процесс выражения недоверия Марутяну. На пост градоначальника Еревана фракция выдвигает кандидатуру первого заместителя мэра Грачьи Саркисяна.

Правящее большинство свое решение обосновывает тем, что Марутян в декабре 2020 года вышел из партии Пашиняна "Гражданский договор", а также упрекает его в том, что он "недостаточно борется с коррупцией" и "порвал все связи с фракцией".

Известный в Армении комедийный актер Айк Марутян был избран градоначальником Еревана в сентябре 2018 года. Он являлся одним из ярых сторонников действующего премьер-министра Пашиняна.

Фракция "Мой шаг" поддерживает Пашиняна и составляет большинство в парламенте столицы.