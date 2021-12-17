Министр обороны Польши уволил командиров солдата, бежавшего в Белоруссию

ВАРШАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу уволил с военной службы непосредственных командиров солдата, бежавшего в Белоруссию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице польского оборонного ведомства в Twitter.

"После получения рапорта от командира дивизии генерала К. Радомского министр [Блащак] принял решение уволить со своих постов командиров солдата, который оказался в Белоруссии. Были уволены командир батареи, командир взвода и командир 2-го дивизиона в Венгожеве", - отмечается в тексте.

Ранее Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии проинформировал, что 16 декабря вблизи границы на участке, контролируемом гродненской пограничной группой, белорусским нарядом был остановлен мужчина 1996 года рождения. Он заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой Польшей политикой относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в республике, отметили в ГПК.

Вооруженные силы Польши в пятницу подтвердили исчезновение своего солдата на восточной границе страны, но первоначально отрицали вероятность его побега в Белоруссию. Позже оперативный командующий видами польских вооруженных сил генерал Томаш Петровский заявил, что Вооруженные силы Польши будут добиваться, чтобы бежавший в Белоруссию солдат понес ответственность за дезертирство.

