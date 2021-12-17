Фракция "Голос" в Раде сменила руководство

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Александра Устинова возглавила парламентскую фракцию партии "Голос", лидером которой ранее был украинский музыкант Святослав Вакарчук. Об этом в пятницу сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

"Сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической фракции "Голос" в Верховной раде", - сказал Корниенко на внеочередном пленарном заседании. По его словам, заместителем главы фракции избрана Юлия Клименко.

Ранее фракцию возглавлял Ярослав Железняк, а его заместителем был Роман Костенко. Как отметил Железняк в беседе с журналистами, он намерен обжаловать в суде избрание Устиновой. По его словам, к происходящему вокруг смены руководства партии причастны чиновники офиса президента Украины.

По результатам выборов в 2019 году в Раде партия "Голос", которую тогда возглавлял лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, получила в парламенте 20 мест. Всего в парламент был избран 421 депутат.

В июне 10 депутатов из фракции "Голос", среди которых и Александра Устинова, объявили о создании в Раде нового объединения "Справедливость" и выразили недоверие главе фракции Железняку. Позже депутаты из "Справедливости" направили письмо главе парламента об отстранении Железняка.