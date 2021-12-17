Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном энергетическую безопасность.

"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности", - написал украинский лидер в пятницу в Twitter.

По словам Зеленского, стороны также "скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию в Донбассе". "Ценю твердую и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он.

Как сообщили в офисе украинского президента, глава государства поблагодарил премьер-министра за солидарность с Украиной и его дипломатические усилия по "предотвращению дальнейшей агрессии РФ". "Ценим лидерство Великобритании, в частности, в рамках председательства в Группе семи, в формировании единого скоординированного ответа западных партнеров на действия РФ", - указал Зеленский.

Собеседники выразили "общую позицию по поводу неприемлемости использования проекта "Северный поток - 2" в качестве оружия". "Во время обсуждения вопросов взаимодействия Киева и НАТО стороны констатировали общий подход, согласно которому ни одна третья страна не может блокировать евроинтеграцию. Они также положительно оценили двустороннее взаимодействие по развитию оборонных возможностей Украины и укреплению украинского флота, проинформировали в аппарате украинского лидера.

Зеленский и Джонсон отметили существенный рост двустороннего товарооборота с начала действия соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между странами, а также перспективы реализации крупных инфраструктурных проектов. "Состоялся обмен мнениями о дальнейших мерах политического диалога на самом высоком уровне. Зеленский повторно пригласил Джонсона посетить Украину в следующем году", - добавили в офисе.