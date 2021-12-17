Уголовное дело возбудят в Польше в отношении сбежавшего в Белоруссию солдата

ВАРШАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Дезертирство" будет возбуждено в отношении сбежавшего в Белоруссию из Польши солдата. Об этом сообщила в пятницу в Twitter Военная жандармерия Польши.

"В отношении солдата Эмиля Ч. (фамилия по польским законам не называется - прим. ТАСС), который самовольно покинул место несения службы, будет возбуждено расследование по статье 339 пункт 3-й Уголовного кодекса - "Квалифицированное дезертирство", за что грозит наказание в виде лишения свободы на срок от года до десяти лет", - сообщила жандармерия, подчеркнув, что на военнослужащего подал заявление командующий 16-й дивизией.

Ранее Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии проинформировал, что 16 декабря вблизи границы был остановлен мужчина 1996 года рождения. Он заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой Польшей политикой относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в республике, отметили в ГПК.

В общении с белорусскими СМИ сбежавший солдат выступил с критикой польских властей. В частности, он заявил телеканалу "Беларусь-1" о том, что в его присутствии военные убили на границе двух волонтеров.

Вооруженные силы Польши в пятницу подтвердили исчезновение своего солдата на восточной границе страны, но первоначально отрицали вероятность его побега в Белоруссию. Позже оперативный командующий видами польских вооруженных сил генерал Томаш Петровский заявил, что Варшава будет добиваться, чтобы бежавший в Белоруссию солдат понес ответственность за дезертирство.