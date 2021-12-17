ООН приветствует диалог между Россией и США по вопросам безопасности

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. ООН приветствует российско-американский диалог по вопросам безопасности и поддерживает все переговорные усилия в этом направлении. Об этом ТАСС заявил в пятницу заместитель постоянного представителя ООН Фархан Хак, комментируя российские предложения по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

"Генеральному секретарю известно о соответствующих сообщениях СМИ. Мы приветствуем диалог на различных уровнях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами по имеющимся сложностям, деэскалации напряженности и обеспечению мира в регионе. Генеральный секретарь напоминает всем заинтересованным сторонам об их ответственности за мирное урегулирование конфликта на востоке Украины в соответствии с минскими соглашениями, закрепленными резолюцией Совета Безопасности 2202 и подтверждает поддержку со стороны ООН всем продолжающимся переговорным процессам, направленным на достижение этой цели", - сказал он.

В пятницу МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.