Зеленский подписал закон "О службе военного капелланства"

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в ходе которой подписал принятый парламентом закон "О службе военного капелланства". Об этом в пятницу сообщил офис президента.

"Президент провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. В ходе мероприятия глава государства подписал закон "О Службе военного капелланства", - отмечается в сообщении.

Закон "О Службе военного капелланства", который регулирует отношения в сфере реализации конституционного права на свободу мировоззрения и вероисповедания военнослужащих, определяет правовые и организационные принципы и принципы деятельности Службы военного капелланства. Согласно документу, штат службы должен быть не меньше, чем 0,15% от предельной численности соответствующих силовых органов (Вооруженных сил, Национальной гвардии и других).

Отмечается, что в законе закреплен статус военного капеллана как военнослужащего, а также определены его функциональные обязанности и требования к нему. Кроме того, предусмотрена процедура определения квот конфессионального представительства. В законе указано, что в отношении 90% штатных должностей распределение квот осуществляется с учетом религиозной принадлежности личного состава, а 10% - по предложению начальника Службы военного капелланства.

Среди обязательных требований для занятия должности военного капеллана является наличие высшего богословского образования.

Церковный раскол

Сейчас на Украине действует единственная каноническая православная церковь - УПЦ. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ), что лишь усилило противоречия в украинском обществе.

Согласно опросу, проведенному "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко в январе 2020 года, к прихожанам канонической УПЦ себя относят 20,7% опрошенных, к прихожанам ПЦУ - 38,6 %. В то же время согласно исследованию Центра Разумкова в январе 2020 года, 27,6% опрошенных назвали себя "просто православными", к УПЦ отнесли себя 13,8%, к ПЦУ - 34%.

Кроме того, по данным различных соцопросов, на Украине около 7% верующих называют себя прихожанами Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), 4 % - Римской католической церкви (РКЦ), 2 % - протестантами, 2 % - мусульманами, 5 % - приверженцами других религий.