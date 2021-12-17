Госдепартамент США: пока рано говорить о возвращении Ирана к конструктивной работе в Вене

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. США считают, что пока рано делать выводы о том, вернулся ли Иран на переговорах по ядерной сделке в Вене на конструктивные позиции. Об этом заявила в пятницу на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Джалина Портер.

"[Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли] и его команда вернутся в выходные в Вашингтон, - сказала она. - Я не могу сказать, когда переговоры возобновятся. Нашим приоритетом остается возвращение к конструктивным дискуссиям, где целью всех сторон является полное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Но пока слишком рано говорить о том, вернулся ли Иран к более конструктивному подходу".

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки завершился в пятницу в Вене. Европейские переговорщики решили взять перерыв на рождественские праздники. Переговорщики ранее подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны в ходе шести раундов к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в первоначальном виде.

До прошедшей в пятницу встречи Соединенные Штаты и европейские участники СВПД расценивали позицию Ирана как нереалистичную.