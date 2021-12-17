ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Власти США считают "нормандский формат" центральным в реализации минских договоренностей и хотят видеть, что он работает. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в четверг, общаясь с европейскими журналистами, стенограмму этой онлайн-беседы распространила в пятницу пресс-служба Госдепа.

"Как было сказано в заявлении Группы семи, все мы считаем, что "нормандский формат" <...> остается и останется центральным форматом для переговоров по реализации минских договоренностей. И часть нашего сигнала Киеву и Москве заключается в том, что мы хотим видеть, что "нормандский формат" работает", - сказала она.

На мероприятии один из журналистов также поинтересовался у Нуланд, считает ли она возможными со стороны США какие-либо шаги, направленные на то, чтобы "умиротворить Россию". В частности представитель СМИ спросил, что заместитель госсекретаря думает об идее о том, что "США могли бы оказать давление на Украину, чтобы та выполнила некоторые из своих обязательств в рамках минских договоренностей" для снижения напряженности.

"Мы <...> ясно дали понять, что именно Россия сейчас блокирует серьезные обсуждения об обязательствах, которые есть у них, которые есть у Украины в рамках минских соглашений", - ответила Нуланд. Она подчеркнула, что "именно минские соглашения говорят о том", как урегулировать ситуацию на востоке Украины. "К этому призывают минские соглашения. Для этого предназначен "нормандский формат". <...> Как мы говорили, если параллельные усилия США в поддержку "нормандского" формата могут помочь сделать так, чтобы Россия соблюдала свои обязательства по созданию последовательности [шагов], которые позволят Украине осуществить часть элементов, которые касаются ее в минских договоренностях, мы будем рады это поддержать", - продолжила заместитель главы Госдепа.

"Так что речь не идет об умиротворении одной или другой стороны. Речь о создании последовательности для достижения [реализации] этого соглашения", - добавила она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Россия прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям. Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.