Власти США намерены придерживаться пошагового подхода к КНДР

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом намерена придерживаться пошагового подхода к КНДР, призванного увенчаться денуклеаризацией Корейского полуострова. Об этом сообщил в пятницу на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

С его точки зрения, 44-й президент США Барак Обама, по сути, действовал в отношении Северной Кореи по принципу "ничего ни на что" и фактически пустил развитие ситуации на самотек. "А затем администрация [45-го президента США Дональда] Трампа [на саммите] в Ханое запустила идею грандиозной сделки [с Пхеньяном по принципу] "все на все", - считает сотрудник Белого дома. "Суть и цель нашей дипломатии, - отметил Салливан, - практически заключаются в том, чтобы находиться между этими двумя [полюсами], быть готовыми к дипломатии [с КНДР], дабы добиваться пошагового прогресса в направлении движения к конечной цели - денуклеаризации Корейского полуострова".

Как сообщила в конце апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения "грандиозной сделки" с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства. Ранее администрация президента США Джо Байдена сигнализировала о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом предупредил в январе, что собирается, помимо прочего, проводить курс на сдерживание Пхеньяна. Тем не менее Байден в конце мая подтвердил, что готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном на определенных условиях, предусматривающих прежде всего ведение переговоров с целью денуклеаризации Пхеньяна.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп принял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.