Гутерриш призвал ливанских политиков поставить на первое место интересы народа

БЕЙРУТ, 18 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен испытаниями, с которыми сталкивается Ливан и его граждане, пострадавшие во время взрыва в морском порту Бейрута 4 августа 2020 года. Об этом, как передал в субботу новостной портал Elnashra, он заявил в видеообращении накануне своего официального визита 19-22 декабря. "Реальность такова, что выход из затяжного кризиса должны найти сами ливанцы и их политические лидеры, которым следует поставить на первое место интересы народа", - подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН отметил "важность осуществления в стране реформ, которые вернут Ливан на правильный путь и помогут искоренить коррупцию". Касаясь намеченных на май парламентских выборов, он указал на их фундаментальное значение и призвал граждан принять в них активное участие. "Народ Ливана должен в полной мере участвовать в выборе пути, по которому будет двигаться вперед его страна, - сказал Гутерриш. - Необходимо, чтобы женщины и молодежь имели возможность сыграть свою роль, это единственный способ обеспечить Ливану основу для лучшего будущего".

В ходе своего визита Гутерриш посетит в преддверии Рождества штаб-квартиру Временных сил ООН в Эн-Накуре. Как сообщается в пресс-релизе регионального центра ООН в Бейруте, он выразит солидарность с миротворцами, следящими за прекращением огня на ливано-израильской границе, а также с сотрудниками ооновских агентств, работающими в Ливане с гуманитарной миссией на протяжении длительного времени.

Административный глава международного сообщества встретится с президентом Ливана Мишелем Ауном, спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Наджибом Микати, а также с рядом религиозных лидеров и представителями гражданского общества. "Генсек ООН побывает в морском порту Бейрута, где побеседует с семьями, пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия", - отмечается в пресс-релизе.