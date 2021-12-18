Глава МИД Чехии сообщил, что страна займется подготовкой собственного "закона Магнитского"

ПРАГА, 18 декабря. /ТАСС/. МИД Чехии займется подготовкой собственного варианта "закона Магнитского", который затем будет предложен на утверждение парламенту страны. Об этом заявил журналистам вступивший в субботу в должность министра иностранных дел республики Ян Липавский, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

"Мы хотим вернуть больше внимания правам человека в чешскую внешнюю политику. Конкретным проявлением этого будет подготовка и последующее направление [для принятия] парламентом так называемого закона Магнитского. Этот закон позволит Чехии указывать на крупнейшие несправедливости в сфере прав человека и потом очень конкретно вводить санкции [против ответственных за это]", - сказал Липавский.

Он отметил, что "ключевым фактором безопасности и процветания Чехии" являются членство в Евросоюзе и НАТО. "Мы должны будем посмотреть на отношения [Чехии] с Россией и Китаем. Это в интересах всех [чешских политических сил], чтобы мы над ними [отношениями с РФ и КНР] работали. Тем не менее, это не легкий вопрос. Поэтому мы говорим о ревизии отношений с Россией и Китаем", - сказал Липавский.

Фиала, в свою очередь, указал на усложняющуюся обстановку и мире, в которой республика должна реализовывать собственные национальные интересы. "Происходит удушение международной ситуации, ситуации в сфере безопасности. И в Европе мы являемся свидетелями этого. Достаточно посмотреть на происходящее на украинско-российской границе", - сказал премьер.