Спикер нижней палаты парламента Белоруссии заявил о кризисе западной демократии

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Обращение польского военнослужащего с просьбой о предоставлении политического убежища в Белоруссии свидетельствует о кризисе западной демократии. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей (нижняя палата) Национального собрания (парламент) Белоруссии Владимир Андрейченко.

"Задержание в приграничной полосе польского военнослужащего Эмиля Чечко и его обращение с просьбой о предоставлении политического убежища является очередной вехой, свидетельствующей о кризисе западной демократии", - отметил Андрейченко, высказывания которого публикует в субботу Telegram-канал Палаты представителей.

По словам законодателя, интервью Чечко подтверждает "неоправданную жестокость польских властей, граничащую с преступлением, по отношению к мигрантам, поверившим в "европейское светлое будущее". "Следует в очередной раз констатировать, что правда, которая транслируется белорусской стороной, не по нраву поборникам западной демократии, а любые отклонения от генеральной линии Европейского союза недопустимы", - сказал спикер. Вместе с тем, заявил он, "Республика Беларусь всегда проводила исключительно миролюбивую политику, направленную на добрососедство и взаимовыгодное сотрудничество". "Продолжение конфронтации - худший из возможных сценариев развития обстановки, а язык санкций недопустим в 21-м веке", - отметил глава нижней палаты парламента.

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии проинформировал, что 16 декабря вблизи границы был остановлен мужчина 1996 года рождения. Он заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения на приграничной территории Польши. В связи с несогласием с проводимой Варшавой политикой относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в республике, уточнили в ГПК.

В общении с белорусскими СМИ сбежавший солдат выступил с критикой польских властей. Он заявил телеканалу "Беларусь-1" о том, что в его присутствии военные убили на границе двух волонтеров, а также мигрантов.

Вооруженные силы Польши в пятницу подтвердили исчезновение своего солдата на восточной границе страны, но первоначально отрицали вероятность его побега в Белоруссию. Позднее генерал Томаш Петровский заявил, что Варшава будет добиваться, чтобы бежавший солдат понес наказание за дезертирство.