СМИ: город Аламата в эфиопском штате Тыграй подвергся новому авиаудару

ПРЕТОРИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Очередной воздушный удар был нанесен в субботу по городу Аламата на юго-востоке эфиопского штата Тыграй. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Somali Guardian.

По его словам, авиаудары по Аламате продолжаются третьи сутки подряд, погибли более двух десятков человек, есть раненые. Как заявил в пятницу член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачев Реда, удары наносятся беспилотниками. "Только 16 декабря в результате бомбардировки городского рынка погибли 28 человек, - отметил он в Twitter. - Новый удар последовал 17 декабря, погибли мирные жители Аламаты".

Правительство Эфиопии пока не ответило на запрос по поводу произошедшего. Подтверждения из независимых источников ударов по Аламате и их последствий нет.

Аламата расположена на стратегически важной автотрассе, которая соединяет север Эфиопии с центральной частью страны. Федеральные подразделения начали 25 ноября крупное наступление на позиции сил Тыграя. В его ходе правительственные части вернули контроль над более чем 30 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север к административной границе Тыграя. Однако 12 декабря повстанцы попытались контратаковать и добились на ряде участков определенного успеха. Так, ими был захвачен город Лалибэла на севере Амхары.

Между тем эфиопский телеканал Fana передал в субботу со ссылкой на федеральное правительство, что на территории, освобожденной в Амхаре и Афаре от отрядов Тыграя, обнаружены массовые захоронения убитых. "Братские могилы находят во всех районах, где ступала нога террористов НФОТ", - говорится в правительственном сообщении.