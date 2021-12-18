Индия успешно испытала баллистическую ракету, способную нести ядерные боеголовки

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 декабря. /ТАСС/. Индия провела в субботу успешный испытательный пуск баллистической ракеты нового поколения Agni P, которая может нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную. Как сообщает Минобороны Индии в распространенном пресс-релизе, запуск был произведен с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Одиша.

"Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) произвела успешный запуск баллистической ракеты нового поколения Agni P с острова Абдул Калам близ берегов Одиши в 11:06 (08:36 мск - прим. ТАСС) 18 декабря 2021 года", - говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что полет ракеты постоянно отслеживался с помощью радаров, наземных и морских оптико-электронных систем слежения. Ракета следовала по заданной траектории, все цели испытания были достигнуты, говорится в документе.

На вооружении Индии состоят несколько типов ракет семейства Agni: Agni-1 дальностью 700 км, Agni-2 - 2 тыс. км, Agni-3 - более 3 тыс. км. Ожидается также, что Agni-5 с дальностью более 5 тыс. км вскоре поступит на вооружение. По данным индийских СМИ, ракета Agni P среднего радиуса действия разрабатывается DRDO на замену ракетам Agni-1 и Agni-2.