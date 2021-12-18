МИД Латвии заявил, что в ЕС устали в плане приема новых членов

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Украина делает успехи в проведении реформ, однако это не позволяет ей сейчас стать членом Евросоюза из-за его общей усталости от расширения. Такое мнение замглавы МИД Латвии Анджей Вилумсонс высказал в интервью украинскому изданию "Лига", опубликованном в субботу.

"Вы достигаете хорошего прогресса по всем реформам, но есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения. В ЕС есть страны, которые чувствуют, что их общества не готовы для столь скорого расширения", - признал он. Вилумсонс посоветовал Украине продолжать "модернизировать свое общество, проводить реформы и ждать следующей возможности".

Неутешительный прогноз он дал и по поводу перспективы вступления Киева в НАТО. "Украина станет членом ЕС и НАТО, когда все члены ЕС и НАТО коллективно согласятся, что Украина готова присоединиться и это принесет пользу организациям. Я думаю, что мы еще не в этой точке. Но это не ваша вина", - отметил дипломат.

По его мнению, следующим этапом евроатлантической интеграции Украины должно стать формирование плана действий по подготовке к членству (ПДЧ) в НАТО. "Мы всегда считали, что вы заслуживаете хотя бы ПДЧ. Мы определенно чувствуем, что вы можете получить ПДЧ. Это поместит вас в своего рода комнату ожидания, потому что ПДЧ будет следующим этапом, будет способствовать еще более тесному сотрудничеству. Очевидно, что нам нужно коллективное решение.", - уточнил замглавы МИД Латвии.

В целом он не считает, что сближение Украины с Западом тормозится "из-за страха перед Россией". "Если политики договорятся, ничто не помешает принять страну в НАТО", - уверен Вилумсонс.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что интеграция Украины в ЕС и НАТО не может быть бесконечным процессом. По словам министра, Киев надеется поднять данный вопрос на саммите Североатлантического альянса в Мадриде в 2022 году. Он также сообщил, что на переговорах в Брюсселе на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, в каком году его страна станет полноправным членом альянса.

Движение Украины в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам планы действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию. По оценке брюссельских экспертов, за следующие 12 лет Киев и Тбилиси скорее отодвинулись от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Стране был предоставлен статус партнера альянса с расширенными возможностями.