{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Кабуле произошел взрыв

Один человек погиб, трое ранены

КАИР, 18 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу в столице Афганистана. Об этом сообщила афганская радиостанция Salam Watandar со ссылкой на очевидцев.

Как уточняется, инцидент произошел на перекрестке Барки в густонаселенном втором районе безопасности Кабула в результате детонации магнитной мины, которая была прикреплена к автомобилю.

Между тем назначенные захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) представители МВД Афганистана утверждают, что взрыв прогремел вследствие взрыва баллона с газом, который местные жители перевозили в легковом автомобиле.

В последние недели в Кабуле участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.

Теги
Афганистан
Талибы исключили возможность военного сотрудничества с США в Афганистане
Заместитель председателя временного кабинета министров страны Абдул Салам Ханафи отметил, что помощь от Соединенных Штатов республике будет только гуманитарная
Читать полностью