Секретарь Совбеза Украины: оснований для введения военного положения в стране нет

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Основания для введения военного положения на Украине отсутствуют. Об этом заявил в обнародованном в субботу интервью изданию "Апостроф ТВ" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Во-первых, я бы не пугал сейчас людей введением военного положения. Все эти решения будут приниматься в зависимости от текущих обстоятельств в стране. На сегодняшний день я могу сказать, что таких обстоятельств нет. Если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения", - отметил он.

Данилов пояснил, что в военном положении нет необходимости, поскольку ситуация на границе с Россией не является критичной. "Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границах нашей территории? Есть, но оно не настолько критично, чтобы прямо сейчас объявлять, что завтра они начнут. Мы такого не видим", - заверил секретарь Совбеза.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.