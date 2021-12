NYT: ВС США преуменьшали число невинных жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Американское военное руководство не предавало огласке данные о большом числе жертв среди мирного населения, в том числе детей, при нанесении авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане в последние несколько лет. Как утверждает в субботу газета The New York Times, в распоряжение которой попали свыше 1,3 тыс. внутренних документов американского Минобороны, руководство Пентагона не проводило полноценных расследований подобных инцидентов и не принимало мер для их предотвращения в будущем.

Издание отмечает, что, по официальной статистике Пентагона, при нанесении ударов по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке в период с 2014 года погибли 1 417 мирных жителей, еще 188 гражданских погибли в результате американских авиаударов в Афганистане в период с 2018 года. Однако проанализированные журналистами издания материалы свидетельствуют о том, что "сотни жертв" среди мирного населения попросту не были учтены. При этом достоверно их точное число установить сейчас не представляется возможным, признает газета.

По мнению The New York Times, к жертвам среди гражданского населения зачастую вело то, что военные при подготовке к нанесению удара неверно оценивали ситуацию на земле, принимая мирных жителей за террористов. Во многих случаях американские военнослужащие не учитывали, что гражданские могут находиться в зданиях, занимаемых, по их оценкам, боевиками. Кроме того, в ряде случаев при анализе кадров аэросъемки перед нанесением удара служащие американских ВС не сообщали руководству о том, что среди террористов могут находиться мирные жители, в том числе дети. Вместе с тем, исходя из полученных The New York Times данных, нередко качество и число кадров аэросъемки при подготовке удара не позволяло в полной мере установить, находятся ли в районе удара представители мирного населения.

Газета подчеркивает, что руководство Пентагона лишь в небольшом числе случаев публиковало оценки возможных потерь среди гражданских. При этом внутренние разбирательства редко влекли какие-либо изменения в подготовке к будущим ударам и ни разу не приводили к привлечению военнослужащих к дисциплинарной ответственности. Проведение полноценных расследований было рекомендовано лишь по 12% от общего числа авиаударов, где могли погибнуть мирные жители, при этом многие из них опирались на "неполные или неверные" свидетельства и были прекращены. По итогам разбирательств лишь "менее чем в десяти случаях" американское руководство выплачивало компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Билл Урбан в ответ на запрос The New York Times заявил, что "даже при наличии лучших в мире технологий случаются ошибки, вызванные неполной информацией или ее неверной интерпретацией". "Мы расследуем каждый заслуживающий доверия случай и сожалеем о каждой потерянной невинной жизни", - заявил Урбан. При этом он подчеркнул, что "повлекшая жертвы среди мирного населения ошибка в нанесении удара, допущенная при наличии наиболее полной информации и при соблюдении поставленных задач, не является поводом для дисциплинарных взысканий".

Удар в Кабуле

Как сообщали изначально США, американский беспилотник 29 августа нанес в Кабуле удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением ИГ. Были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Как проинформировал представитель Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис, жертвами бомбардировки стали семь детей. В Пентагоне сначала заявили, что не располагают информацией о гибели гражданских лиц, но пообещали перепроверить эти сведения.

17 сентября по итогам проведенного расследования Пентагон признал, что авиаудар был ошибкой и привел к гибели 10 гражданских лиц, в том числе семи детей. Позднее представитель Пентагона заявил, что американское военное ведомство не ожидает того, что кто-либо из военнослужащих США, причастных к авиаудару в афганской столице, будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Авиаудар в Сирии в 2019 году

В ноябре The New York Times сообщала, что Пентагон скрыл информацию об авиаударе близ населенного пункта Эль-Багуз в 2019 году, унесшем жизни 80 человек. По данным газеты, американское военное руководство преуменьшало нанесенный ущерб, независимое расследование инцидента было заморожено, а сам авиаудар не был предан широкой огласке.

Центральное командование ВС США признало факт авиаудара, отметив, что он был оправдан. По словам американских военных, в результате авианалета были ликвидированы 16 боевиков ИГ и четыре гражданских. В отношении остальных жертв в ведомстве заявили, что не смогли установить, являлись ли они террористами или мирными жителями. Министр обороны США Ллойд Остин распорядился провести расследование авиаудара.