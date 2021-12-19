МИД Кубы сообщил о похищении в Гаити двух граждан республики

ГАВАНА, 19 декабря. /ТАСС/. Члены бандитских группировок похитили в Гаити по меньшей мере двух граждан Кубы. Об этом в субботу сообщил на своем сайте МИД Кубы.

"Посольство Кубы в Гаити узнало о похищении вооруженными лицами кубинских граждан, <...> которые прибыли в Гаити по индивидуальным трудовым договорам", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что дипмиссия находится в контакте с властями страны для скорейшего разрешения ситуации.

Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.