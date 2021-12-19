В Молдавии начались выборы мэра города Бельцы

КИШИНЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Второй тур внеочередных выборов мэра молдавского города Бельцы начался в воскресенье. Как сообщили корреспондента ТАСС в Центральной избирательной комиссии, голосование во втором по величине городе стартовало в 07:00 по местному времени (08:00 мск), участки закроются в 22:00 (23:00 мск).

В бюллетенях - имена двух кандидатов: бывший заместитель мэра города Николай Григоришин, который получил в первом туре 20% голосов, и Николай Кирильчук от партии "Патриоты Молдовы", получивший 1,2%.

Выборы проходят на фоне скандала, разразившегося после снятия с гонки кандидата от оппозиционной партии "Шор" Марины Таубер, выигравшей первый тур с результатом 47%. Ее штаб обвинили в нарушениях при финансировании избирательной кампании. Таубер считает, что ее сняли с выборов по указанию президента Майи Санду. Отстранение вызвало возмущение молдавских политиков и экспертов, которые также говорят, что ЦИК принимала решение под давлением правящей Партии действия и солидарности (ПДС) и главы государства.

На фоне скандала ПДС сняла своего кандидата Бориса Маркоча, у которого было 14%. После этого в знак протеста против действий властей от борьбы также отказался представитель оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский, получивший в первом туре также 14%.

Новые выборы мэра в Бельцах назначили после отставки лидера оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатого в сентябре этого года. Он покинул пост, когда на досрочных парламентских выборах в июле возглавляемая им партия не смогла пройти в парламент.