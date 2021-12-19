Пакистан на встрече ОИС по Афганистану предложил план преодоления кризиса в этой стране

ИСЛАМАБАД, 19 декабря. /ТАСС/. Пакистан на открывшейся в воскресенье в Исламабаде 17-й внеочередной встрече глав МИД стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Афганистану предложил стратегию преодоления гуманитарного кризиса в этой стране. Как сообщает газета The Express Tribune, стратегию представил участникам председательствующий на встрече глава пакистанского внешнеполитического ведомства Шах Мехмуд Куреши.

Стратегия из шести пунктов, в частности, предусматривает неотложные меры международного сообщества для обеспечения продовольственной безопасности и экономического возрождения Афганистана, наращивания потенциала в этой стране для противодействия угрозе терроризма, создание в государствах ОИС механизма для устойчивой гуманитарной и финансовой поддержки афганского правительства.

Куреши призвал к увеличению инвестиций в образовательный и профессиональный сектор Афганистана как на двусторонней основе, так и через платформу ОИС. Глава МИД Пакистана предложил создать экспертную группу из представителей ОИС и ООН для возрождения банковского сектора в Афганистане, рухнувшего после захвата власти талибами в Кабуле, а также расширить взаимодействие с Афганистаном для обеспечения политической и социальной инклюзивности, уважения основных прав граждан, особенно женщин, в этой стране.

"Встреча глав МИД стран ОИС подтвердила их приверженность спасению Афганистана от гуманитарной катастрофы, - цитирует издание выступление Куреши. - Настало время, чтобы поддержать афганский народ без каких-либо условий".

В исламабадской встрече ОИС участвуют министры иностранных дел и высокопоставленные представители МИД стран-членов, представители ООН, международных финансовых институтов, региональных организаций, а также спецпредставители России, США, Китая и других стран. Афганистан в конференции представляет глава МИД в сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ) правительстве Амир Хан Муттаки.