Слушания по делу MH17 продолжатся, несмотря на введенный в Нидерландах карантин

ГААГА, 19 декабря. /ТАСС/. Слушания по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года пройдут, как и было запланировано, с 20 по 22 декабря. Решение правительства Нидерландов о введении жесткого карантина из-за коронавируса не повлияет на их проведение, сообщили в воскресенье в суде.

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"Слушания по уголовному делу MH17 продолжатся, как и планировалось, - говорится в сообщении инстанции, опубликованном в Twitter. - Судопроизводство является одной из жизненно важных правительственных задач".

В ходе данной сессии суд огласит решение по требованиям защиты, а затем слово будет предоставлено прокуратуре для оглашения обвинительного акта. На выступление представителей обвинения отведено три дня.

Сама прокуратура уточнила, что во время заседания планирует перечислить факты из уголовного дела, предоставить свидетельства против обвиняемых и объяснить, какие из этого следуют выводы. Слушания должны завершиться в среду, 22 декабря, оглашением официальных требований о назначении наказания.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.