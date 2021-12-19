Делегация талибов провела в Исламабаде встречу со представителем США по Афганистану

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Делегация радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провела в Исламабаде консультации со специальным представителем США по Афганистану Томасом Уэстом. Об этом сообщил в воскресенье назначенный талибами пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи на своей странице в Twitter.

"Министр иностранных дел [в сформированном радикалами временном правительстве] Амир Хан Моттаки провел встречу со специальным представителем США по Афганистану Томасом Уэстом на полях чрезвычайной сессии глав МИД государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). В ходе беседы стороны подробно обсудили текущую экономическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане", - подчеркивается в тексте.

Ранее представители "Талибана" провели в пакистанской столице переговоры с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и рядом других дипломатов.

В исламабадской встрече ОИС участвовали министры иностранных дел и высокопоставленные представители МИД 57 стран - членов этой организации, представители ООН, международных финансовых институтов, региональных организаций, а также спецпредставители России, США, Китая и других стран. По итогам заседания стороны приняли совместное заявление, в котором выразили готовность далее оказывать гуманитарное содействие Афганистану, а также закрепили решение назначить заместителя генерального секретаря ОИС Тарика Али Бахита специальным представителем генсека организации по Афганистану.