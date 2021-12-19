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СМИ: экс-главу Генштаба Грузии задержали в Германии

Телеканал Mtavari Arkhi утверждает, что Георгий Каландадзе задержан в рамках уголовного дела о пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Эльберда Коберидзе в 2012 году

ТБИЛИСИ, 19 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Грузии Георгий Каландадзе задержан в Берлине по запросу грузинских властей. Об этом в воскресенье сообщил грузинский телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на родных и близких отставного генерала.

Телеканал утверждает, что Каландадзе задержан в рамках уголовного дела о пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Эльберда Коберидзе в 2012 году. Грузинские власти официального заявления пока не распространяли.

Георгий Каландадзе возглавлял грузинский Генштаб с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президенте Михаиле Саакашвили. После смены власти в Грузии в 2014 году Каландадзе вместе с единомышленниками отправился на Украину.

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