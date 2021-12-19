Советник экс-президента Афганистана: сделка США с талибами привела к краху режима

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Решение Соединенных Штатов вступить в переговоры с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и заключить с ним сделку за спиной у афганского правительства привело к победе талибов и краху поддерживаемого Вашингтоном режима в Кабуле. Такую точку зрения высказал в воскресенье в интервью телекомпании CBS бывший советник по национальной безопасности президента Афганистана Хамдулла Мохиб.

Его попросили прокомментировать слова президента США Джо Байдена, который обвинил афганцев в отсутствии "воли воевать за [свое] будущее". Байдена таким образом объяснял то, почему Вашингтону не следует больше пытаться оказывать поддержку афганскому правительству. "Это абсолютно не так. Афганский народ пошел на невероятные жертвы ради Афганистана. Я думаю, что было бы бесчестно отрицать это", - ответил Мохиб.

"У афганцев из-под ног выдернули ковер - вот, что произошло", - добавил он, пояснив, что речь идет о "решении [США] вести переговоры, взаимодействовать напрямую с "Талибаном" и заключить с ним соглашение, которое не включало афганское правительство". "Решение говорить напрямую с "Талибаном" без присутствия афганского правительства и без полной прозрачности перед афганским правительством привело к коллапсу 15 августа (когда талибы вошли в Кабул - прим. ТАСС)", - убежден бывший советник экс-президента Ашрафа Гани.

Мохиба спросили также, что он считает самой большой ошибкой властей в Кабуле. "Мы должны были понять, что Соединенные Штаты приняли свое решение и выведут войска при любых обстоятельствах. И я думаю, что это, возможно, было одной из причин того, почему мы не смогли добиться иного исхода", - считает он. "Я полагал, что наши партнеры, в том числе Соединенные Штаты, верили в демократический Афганистан, в котором мы сохранили бы достижения последних 20 лет. Я думал, что эти достижения что-то значат", - посетовал он.

Дохийские соглашения и ситуация в Афганистане

29 февраля 2020 года руководство США во главе с занимавшим тогда пост президента Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно достигнутым договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев (к 1 мая 2021 года) все войска из Афганистана. Талибы гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Новая администрация президента США Джо Байдена приняла решение соблюдать заключенные его предшественником договоренности с талибами, однако изменила срок вывода войск. 14 апреля 2021 года Байден объявил, что планирует только начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.

Талибы тогда посчитали это решение Вашингтона нарушением Дохийских соглашений и развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны.