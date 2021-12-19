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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Минск передаст международным структурам материалы дела о действиях Польши против мигрантов

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Белоруссия планирует передать в международные структуры материалы уголовного дела, касающегося действий польских властей в отношении беженцев. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев в эфире телеканала ОНТ.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в Совет министров, а также Палату представителей Национального собрания нашей страны копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент, для дачи правовой оценки тем событиям, которые в них изложены", - отметил представитель ведомства.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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