Глава Ливана пообещал на встрече с Гутерришем провести в 2022 году парламентские выборы

БЕЙРУТ, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун провел в воскресенье переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которых подтвердил намерение властей организовать весной 2022 году парламентские выборы. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции во дворце Баабда. "Предстоящие весной выборы будут прозрачными и справедливыми, отражающими истинную волю ливанцев", - сказал Аун. При этом он приветствовал участие ООН в наблюдении за ходом голосования.

Как подчеркнул президент, "правительство Ливана работает над поэтапным преодолением кризиса в соответствии с планом оздоровления экономики, который представлен сейчас делегации Международного валютного фонда". Касаясь проблем, вызванных присутствием в стране 1,5 млн сирийских беженцев, Аун заявил, что ООН "должна поощрять сирийцев возвращаться на родину".

Гутерриш, прибывший с трехдневным официальным визитом в Бейрут, также указал "на важность проведения парламентских выборов, которые могут сыграть ключевую роль в переменах". "Ливанцам следует принять в них самое активное участие с тем, чтобы содействовать прогрессу страны", - отметил он.

В своем выступлении Гутерриш призвал к увеличению международной помощи ливанской армии, которая, по его словам, является "гарантом стабильности".

Как ожидается, генсек ООН встретится позднее со спикером парламента Ливана Набихом Берри и премьер-министром Наджибом Микати, а также с рядом религиозных лидеров и представителями гражданского общества. Он побывает в морском порту Бейрута, где побеседует с семьями, пострадавшими в результате взрыва 4 августа 2020 года. В рамках визита Гутерриш посетит в преддверии Рождества штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане, находящуюся в Эн-Накуре на границе с Израилем.