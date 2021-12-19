Экс-президент Афганистана Карзай призвал Пакистан не вмешиваться во внутренние дела страны

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай призвал пакистанские власти не вмешиваться во внутренние дела страны. Соответствующая запись опубликована в воскресенье на странице экс-главы государства в Facebook.

"Настоятельно призываю правительство Пакистана строго воздерживаться от вмешательства в наши внутренние дела и не выступать от имени Афганистана на международных форумах, но, напротив, придерживаться идеи добрососедства и стремиться к созданию хороших и цивилизованных отношений между двумя странами", - отметил Карзай, комментируя выступление премьер-министра Пакистана Имрана Хана на чрезвычайной сессии глав МИД государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая проходила в Исламабаде.

Обращаясь к участникам заседания, пакистанский премьер указал на необходимость обеспечения стабильности в Афганистане, поскольку, по его словам, Пакистан неоднократно подвергался атакам боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с афганской территории.

"Пакистан ведет открытую пропаганду против Афганистана, потому что на самом деле все обстоит как раз наоборот: угроза со стороны ИГ уже направлена на Афганистан из Пакистана", - подчеркнул бывший афганский лидер, добавив, что слова Хана "являются оскорбительными для афганского народа" и рассматривать их следует не иначе как "попытку посеять раздор между афганцами".

В состоявшейся в воскресенье исламабадской встрече ОИС участвовали министры иностранных дел и высокопоставленные представители МИД 57 стран - членов этой организации, представители ООН, международных финансовых институтов, региональных организаций, а также спецпредставители России, США, Китая и других стран.

По итогам заседания стороны приняли совместное заявление, в котором выразили готовность далее оказывать гуманитарное содействие Афганистану, а также закрепили решение назначить заместителя генерального секретаря ОИС Тарика Али Бахита специальным представителем генсека организации по Афганистану.

Ситуация в Афганистане

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

В сентябре в ряде городов Афганистана, в том числе в Кабуле, Герате, Газни и Мазари-Шарифе, проходили акции протеста против политики Пакистана, имеющего, как утверждали демонстранты, тесные контакты с талибами. Большое недовольство протестующих вызвал, в частности, нанесенный 4 сентября в Кабул незапланированный визит главы межведомственной разведки Пакистана генерал-лейтенанта Фаиза Хамида.

11 декабря посол Пакистана в Кабуле Мансур Ахмад Хан в беседе с ТАСС заявил, что обвинения в адрес Исламабада во вмешательстве во внутреннюю политику Афганистана безосновательны.

В 1996-2001 годах, когда талибы контролировали большую часть афганской территории, Пакистан был одной из трех стран мира (наряду с Саудовской Аравией и ОАЭ), официально признавших сформированное радикалами правительство Афганистана.