Избранный президент Чили заявил о готовности выслушать предложения проигравшего кандидата

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 декабря. /ТАСС/. Избранный президент Чили Габриэль Борич, представляющий левую коалицию "Одобряю достоинство", в воскресенье поблагодарил своего соперника, ультраконсерватора Хосе Антонио Каста за участие в выборах и заявил о готовности рассмотреть его предложение о развитии страны.

"Считаю важным поблагодарить всех кандидатов, которые участвовали в этих выборах, - <...> и Хосе Антонио Каста, да, и Хосе Антонио Каста. Ради будущего Чили мы все должны быть на стороне народа, и я надеюсь, нам всем хватит зрелости для того, чтобы в начале работы моего правительства мы могли рассчитывать на его идеи и предложения", - сказал Борич в ходе своего первого выступления в качестве избранного президента, которое транслировалось в эфире телеканала 24 Oras.

Политик, начавший свое выступление со слов на языке коренного народа мапуче, заявил, что намерен бороться со всеми видами дискриминации и социальным неравенством.

Борич с трудом смог пробраться на сцену из-за огромного количества людей. Избранному президенту даже пришлось перелезть через высокое ограждение под прицелом камер.

В воскресенье в Чили прошел второй тур выборов президента. По данным, которые опубликовала Избирательная служба республики по итогам подсчета почти 100% голосов, за Борича проголосовали 55,87% избирателей, за Каста - 44,13%. С победой Борича уже поздравил его соперник, действующий президент Чили Себастьян Пиньера, лидеры ряда стран Латинской Америки.

Борич должен будет вступить в должность главы государства 11 марта следующего года. Он станет самым молодым президентом в истории страны - на момент инаугурации ему будет 36 лет. В 2011 году Борич был одним из лидеров массовых студенческих протестов против действующей системы платного высшего образования. Он выступает за введение налога на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (медь - основная статья экспорта Чили), легализацию абортов, переход к бесплатному образованию и реформу правоохранительных органов.