Reuters: вынесение новых приговоров по делу экс-госсоветника Мьянмы отложили до 27 декабря

ТАСС, 20 декабря. Суд в Мьянме отложил вынесение очередного приговора по делу бывшего госсоветника республики Аун Сан Су Чжи до 27 декабря. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Согласно его сведениям, суд перенес оглашение приговора по обвинениям в хранении нелицензированных раций и хранении устройств для глушения сигнала. По первому обвинению Аун Сан Су Чжи может грозить до трех лет тюрьмы, по второму - до года заключения.

Как отметил источник, причина переноса не приводится.

6 декабря Аун Сан Су Чжи была приговорена к двум годам лишения свободы по обвинению в разжигании вражды против армии и нарушении правил, связанных с профилактикой коронавируса. 76-летняя экс-госсоветник, которая фактически возглавляла гражданскую администрацию страны, находится под стражей с момента прихода к власти в Мьянме военных в феврале. Этот приговор стал первым из череды ожидаемых. Ей предъявлены и другие обвинения, в частности в коррупции, а также в нарушении законов об экспорте и импорте, о ликвидации последствий стихийных бедствий.